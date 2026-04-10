أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتب : آية محمد

11:14 ص 10/04/2026

ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 19 و27 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 20 و28 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 13 و21 جنيهًا.

