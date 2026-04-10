سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:03 ص 10/04/2026 تعديل في 10:04 ص

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 10-4-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفض الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 0.48% ليصل إلى نحو 4745 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4785 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6155 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7180 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8205 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255175 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.48% إلى نحو 4745 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيلينسكي: القوات الأوكرانية أسقطت مسيّرات "شاهد" الإيرانية خلال حرب إيران
شئون عربية و دولية

زيلينسكي: القوات الأوكرانية أسقطت مسيّرات "شاهد" الإيرانية خلال حرب إيران
منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
أخبار مصر

منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
"مأساة في حارة أم الغلام".. 3 ضحايا بينهم سودانيان في انهيار مبنى بالجمالية
حوادث وقضايا

"مأساة في حارة أم الغلام".. 3 ضحايا بينهم سودانيان في انهيار مبنى بالجمالية
قاليباف محذرًا من انتهاكات "وقف إطلاق النار": الوقت ينفد
شئون عربية و دولية

قاليباف محذرًا من انتهاكات "وقف إطلاق النار": الوقت ينفد
حتى 1.45 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
أخبار البنوك

حتى 1.45 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

