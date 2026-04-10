انخفضت أسعار الحديد الاستثماري وحديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت وحديد بشاي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36997.5 جنيه، بتراجع 735.58 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39035.48 جنيه، بتراجع 534.12 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 39000 جنيهًا، بزيادة 250 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37000 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4184.71 جنيه، بزيادة 142.32 جنيه.