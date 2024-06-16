خريطة الأسعار اليوم: أسعار اللحوم والأرز والسكر والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السلع الغذائية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور أول يوم بعيد الأضحى



64 جنيها لسعر كيلو البلطي في سوق العبور اليوم الأحد



ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات؟



41 ألف جنيه لطن "حديد عز" اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)



160 جنيها لكرتونة البيض البلدي بأول يوم العيد في الأسواق (موقع رسمي)



أسعار الدواجن اليوم الأحد في أول يوم بعيد الأضحى (موقع رسمي)



383 جنيها لسعر كيلو اللحوم اليوم الأحد بالأسواق ( موقع رسمي )



