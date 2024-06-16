إعلان

BBC

64 جنيها لسعر كيلو البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

01:42 م الأحد 16 يونيو 2024

سوق الأسماك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و64 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 100 جنيه و290 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.

سوق الأسماك أسعار الأسماك سمك البلطي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور أول يوم بعيد الأضحى

إعلان

إعلان

* 4 خدمات مصرفية إلكترونية تعمل خلال عيد الأضحى.. ما هي؟
* أول فيديوهات العجول الهربانة.. عجل يقتحم صلاة العيد
طقس أسبوع عيد الأضحى.. الأرصاد تُعلن موعد انخفاض درجات الحرارة