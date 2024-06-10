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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 10 يونيو

03:46 م الإثنين 10 يونيو 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3527.89 جنيه، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3572.47 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3125.91 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2679.35 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25007.28 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية
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