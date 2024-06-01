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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:15 ص السبت 01 يونيو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38000 جنيه، بتراجع 1718.18 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40110 جنيه، بتراجع 1312.58 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2110 جنيه، بتراجع 142.78 جنيه.

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