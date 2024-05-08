وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات

كتب- علاء حجاج:

ألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة خلال مشاركته فى فعاليات الاجتماع التحضيرى الوزاري للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية فى دورتها الثانية والثلاثين والذي عقد مساء اليوم فى العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة غدًا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد طلعت فى كلمته على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والأردن فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل التحول الرقمي، والسعي نحو بناء منظومات برمجية عربية باستخدام برامج مفتوحة المصدر للتمكن من تطوير الأداء الحكومي، ودعم قدرة الحكومات على تقديم الخدمات على نحو رقمى.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون فى مجال الذكاء الاصطناعي ومستحدثاته الجديدة وتطويعه لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين.

وكان وزير الاتصالات قد عقد اجتماعا مع أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ للاتفاق على دفع سبل التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والأردن فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين في مارس 2021 والتي تهدف إلى دعم التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والأردن فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى: البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، والبحث والتطوير، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والإطار التشريعي والتنظيمي بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والاستثمار فى هذه المجالات.