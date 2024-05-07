Swypex تغلق جولة تأسيسية بـ 4 ملايين دولار بقيادة Accel

كتب - علاء حجاج:

أعلنت شركة Swypex، عن انطلاقها في السوق المصرية بعد جولة استثمار أولية بقيمة 4 ملايين دولار بقيادة صندوق رأس المال الاستثماري Accel.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، حصلت Swypex على ترخيص من البنك المركزي المصري لتصبح أول منصة شاملة تهدف إلى تمكين الشركات والقضاء على ضعف الكفاءة المالية.

تقوم Swypex بدمج المدفوعات وإدارة الفواتير وبطاقات الشركات الذكية على منصة موحدة.

وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تواجه حاليًا 3.8 مليون شركة صعوبة في التعامل مع أنظمة مالية معقدة وجامدة، واضطرت الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات على حد سواء إلى استخدام عمليات متعددة غير مترابطة لإدارة شؤونها المالية حيث تعاني من انخفاض الرؤية والرقابة المالية مما أدى لعمليات مالية غير فعالة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد الاحتيال من قبل الموظفين مشكلة مكلفة حيث تخسر الشركات في المتوسط 5٪ من إيراداتها سنويًا. للتغلب على هذه العقبات شهدت السنوات القليلة الماضية إطلاق البنك المركزي المصري حزمة من اللوائح والمبادرات لتحويل الشركات من الدفع النقدي إلى قنوات الدفع الرقمية. وقد دخلت هذه اللوائح والمبادرات حيز التنفيذ وتوفر فرص إضافية للابتكار المالي.

قال أحمد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة Swypex، إنه تم تصميم الشركة لمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية، كذلك تساعد الشركات على تبسيط العمليات وتحسين كفاءتها المالية.

مؤسسو Swypex هم أحمد مختار الرئيس التنفيذي للشركة والمدير السابق لهندسة البرمجيات في Playstation، وطارق مختار الرئيس التنفيذي للمنتج في Swypex ومدير المنتج في Spotify سابقاً، وساسان هزرخاني الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Swypex ومهندس البرمجيات السابق في Twitter، يجمع الثلاثة بين الخلفيات التقنية القوية، ويعملون على إعادة تعريف الإدارة المالية لتصبح ميزة تنافسية للشركة.

تقدم Swypex منصة مالية موحدة ومنطقية تتناسب مع كل شركة، مما يوفر لها الوقت والمال.