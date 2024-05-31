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انخفاض البلطي وارتفاع البوري.. أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

11:41 ص الجمعة 31 مايو 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و68 جنيها، بانخفاض جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و 155 جنيها، بارتفاع جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيها و 400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 205 جنيهات، بانخفاض جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100 جنيه و320 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 100 و140 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي الموقع الرسمي لسوق العبور المأكولات البحرية أسعار السمك البلطي
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