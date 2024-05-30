سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2332 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 0.22%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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