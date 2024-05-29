إعلان

BBC

ارتفاع أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات 28% في 9 أشهر

09:47 م الأربعاء 29 مايو 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - أمنية عاصم :

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع نمو صافي أرباح خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 28%.

ووفق إفصاح الشركة على البورصة المصرية اليوم الأربعاء، سجل صافي الأرباح نحو 4.08 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقابل 3.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت إيرادات الشركة حققت بنسبة 23%، لتسجل نحو 4.18 مليار جنيه مقابل 3.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضى.

وتأسست شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عام 1984 هي أول محطة متخصصة للتعامل مع الحاويات في مصر تعمل في جميع الأنشطة المتعلقة بمناولة الحاويات وتعمل الشركة من خلال محطتين رئيسيتين الأولى محطة الإسكندرية في ميناء الإسكندرية والثانية هي محطة الدخيلة في ميناء الدخيلة حيث تم بدء تشغيل محطة الدخيلة سنة 1996.

الإسكندرية لتداول الحاويا البورصة المصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل تتأثر أسعار الذهب بمصر بعد تراجعها بالبورصات العالمية؟

إعلان

إعلان

مصدر: إسرائيل تعتم على فشلها عسكريا بتصدير الأكاذيب حول أوضاع قواتها في رفح
وزير التموين: لن يتم رفع أسعار الخبز السياحي بالمخابز
وزير التموين: "5 أرغفة بجنيه يعتبروا ببلاش.. والناس بتاخد العيش وتنشفه"
حرارة شديدة واضطراب الملاحة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس
مجلس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 20 قرشًا بداية من يونيو المقبل