ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر السمك البلطي والمكرونة السويسي والسبيط الكاليماري والجمبري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و69 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 155 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 410 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و 206 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 110 جنيه و290 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.