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أسعار الحديد ترتفع اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:29 ص الأربعاء 29 مايو 2024

أسعار حديد

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما انخفضت أسعار الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39519.15 جنيه، بتراجع 520.85 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41793.18 جنيه، بتراجع 172.73 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2282.6 جنيه، بزيادة 14.12 جنيه.

أسعار الحديد مجلس الوزراء أسعار الأسمنت
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