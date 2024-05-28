ارتفاع أسعار الأرز والفول والزيت اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الأرز والفول والزيت والسكروالبيض والدواجن والجبن واللبن بينما تراجع الدقيق والمكرونة والعدس واللحوم حيث سجلت أسعار السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.09 جنيه، بزيادة 13 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 51.22 جنيه، بزيادة 56 قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.5 جنيه، بتراجع 84 قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 87.8 جنيه، بزيادة 61 قرش.

كيلو السكر المعبأ: 36.34 جنيه، بزيادة 11 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.66 جنيه، بتراجع 3 قروش

كيلو العدس المعبأ: 61.63 جنيه، بتراجع 3.19 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 102.68 جنيه، بزيادة 73 قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 371.97 جنيه، بتراجع 2.7 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.33 جنيه، بزيادة 64 قرش.

كيلو الأرز السائب: 28.46 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 42.87 جنيه، بزيادة 11 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 137.82 جنيه، بزيادة 2.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.51 جنيه، بزيادة 7.63 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.12 جنيه، بزيادة 55 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 94.66 جنيه، بتراجع 7.6 جنيه.