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أسعار البيض تتراجع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:07 ص الثلاثاء 28 مايو 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البيض باختلاف نوعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 138.54 جنيه، بتراجع 91 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 147.46 جنيه، بتراجع قرشين.

أسعار البيض البيض كرتونة البيض
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