ارتفاع الحديد وانخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد، بينما تراجعت أسعار الأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41428.57 جنيه، بارتفاع 974.91 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42840 جنيها، بزيادة 157.5 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2225 جنيه، بتراجع 54.8 جنيه.