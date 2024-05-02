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تراجع جديد لأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

12:48 م الخميس 02 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

كان سعر كرتونة البيض الأبيض تراجعت أمس 6 جنيهات.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 148.09 جنيه، بتراجع 3.72 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 157.93 جنيه، بتراجع 8 قروش.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض كرتونة البيض البلدي
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