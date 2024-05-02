تراجع جديد لأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع متوسط أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
كان سعر كرتونة البيض الأبيض تراجعت أمس 6 جنيهات.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار البيض
كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 148.09 جنيه، بتراجع 3.72 جنيه.
كرتونة البيض البلدي: 157.93 جنيه، بتراجع 8 قروش.
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