تراجع جديد لأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

كان سعر كرتونة البيض الأبيض تراجعت أمس 6 جنيهات.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 148.09 جنيه، بتراجع 3.72 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 157.93 جنيه، بتراجع 8 قروش.