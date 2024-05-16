ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر السمك البلطي والسبيط والكيماري، بينما تراجعت المكرونة السويسي، والكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 61 و67 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و400 جنيه، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و210 جنيهات، بتراجع 30 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 و300 جنيه.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.