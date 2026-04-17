قفزت من الخامس.. تحقيقات موسعة في وفاة سيدة بسبب خلافات زوجية بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

10:48 م 17/04/2026

سقوط سيدة من الطابق الخامس

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة بنقل الجثمان إلى المشرحة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفاة، وتبلغ من العمر 27 عامًا، أقدمت على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها، نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية.

وأوضحت التحريات، أن المتوفاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات أسرية وزوجية مستمرة، مما دفعها في لحظة يأس إلى القفز من شرفة مسكنها لتنهي حياتها

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

عبد الرحيم كمال يشيد بجمهور نادي الزمالك: "يفرح القلب"
