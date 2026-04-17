كتب : د ب أ

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في باريس، اليوم الجمعة، إن إيطاليا مستعدة لتوفير وحدات بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز قبالة الساحل الإيراني.

وجاء تصريح ميلوني عقب محادثات في العاصمة الفرنسية بشأن احتمال نشر قوات عسكرية في المضيق، الذي يُعد شريانا حيويا لأسواق النفط العالمية.

وتلتزم إيران والولايات المتحدة حاليا بوقف إطلاق نار هش يهدف إلى ضمان استمرار صادرات النفط عبر هذا الممر المائي الضيق بشكل مقبول للطرفين.

لكن ميلوني قالت إن أي نشر للقوات يجب أن يحظى بموافقة البرلمان، وفقا للإجراءات الدستورية في إيطاليا

وجاءت المبادرة لعقد هذا المؤتمر في قصر الإليزيه من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وإلى جانب ميلوني، حضر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضا، بينما شاركت عشرات الدول والمنظمات الدولية الأخرى عبر اتصال بتقنية الفيديو.

وقال ميرتس إن ألمانيا مستعدة للمشاركة في بعثة متعددة الجنسيات، لكنها تفضل مشاركة الولايات المتحدة، فيما أبدى ماكرون تأييده لعملية لا تشمل الأطراف المتحاربة.

ووصفت ميلوني المبادرة التي أطلقها ماكرون وستارمر بأنها "بالغة الأهمية"، مضيفة أنه كان ينبغي لذلك أن تحضر شخصيا المؤتمر.