ميلوني: إيطاليا مستعدة لنشر وحدات بحرية في منطقة الخليج

كتب : د ب أ

10:50 م 17/04/2026

رئيسة حكومة إيطاليا جورجا ميلوني

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في باريس، اليوم الجمعة، إن إيطاليا مستعدة لتوفير وحدات بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز قبالة الساحل الإيراني.

وجاء تصريح ميلوني عقب محادثات في العاصمة الفرنسية بشأن احتمال نشر قوات عسكرية في المضيق، الذي يُعد شريانا حيويا لأسواق النفط العالمية.

وتلتزم إيران والولايات المتحدة حاليا بوقف إطلاق نار هش يهدف إلى ضمان استمرار صادرات النفط عبر هذا الممر المائي الضيق بشكل مقبول للطرفين.

لكن ميلوني قالت إن أي نشر للقوات يجب أن يحظى بموافقة البرلمان، وفقا للإجراءات الدستورية في إيطاليا

وجاءت المبادرة لعقد هذا المؤتمر في قصر الإليزيه من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وإلى جانب ميلوني، حضر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضا، بينما شاركت عشرات الدول والمنظمات الدولية الأخرى عبر اتصال بتقنية الفيديو.

وقال ميرتس إن ألمانيا مستعدة للمشاركة في بعثة متعددة الجنسيات، لكنها تفضل مشاركة الولايات المتحدة، فيما أبدى ماكرون تأييده لعملية لا تشمل الأطراف المتحاربة.

ووصفت ميلوني المبادرة التي أطلقها ماكرون وستارمر بأنها "بالغة الأهمية"، مضيفة أنه كان ينبغي لذلك أن تحضر شخصيا المؤتمر.

مضيق هرمز ماكرون ستارمر إيران وأمريكا الإقتصاد العالمي قصر الإليزيه جورجيا ميلوني

"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس
حوادث وقضايا

"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس
ترامب: الإيرانيون وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدا
شئون عربية و دولية

ترامب: الإيرانيون وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدا
قرار من النيابة بشأن سيد مشاغب و5 آخرين بتهمة إثارة الشغب ببولاق
حوادث وقضايا

قرار من النيابة بشأن سيد مشاغب و5 آخرين بتهمة إثارة الشغب ببولاق
عمر كمال: " لو فلوسي حرام هعرف أتفاهم مع ربنا وأقوله"
زووم

عمر كمال: " لو فلوسي حرام هعرف أتفاهم مع ربنا وأقوله"
أمير رمسيس يعلق على تعرض يسرا لموقف مُحرج بسبب عمرو دياب
زووم

أمير رمسيس يعلق على تعرض يسرا لموقف مُحرج بسبب عمرو دياب

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل