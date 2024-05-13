تراجع أسعار السكر واللحوم والعدس بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.81 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 52.77 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.62 جنيه، بتراجع 34 قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 87.05 جنيه، بزيادة 73 قرش.

كيلو السكر المعبأ: 37.32 جنيه، بزيادة 2.34 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 15 جنيها.

كيلو العدس المعبأ: 66.24 جنيه، بتراجع 2.45 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.69 جنيها، بتراجع 28 قرش.

لتر زيت الذرة: 109.9 جنيه، بزيادة 89 قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 378.94 جنيه، بتراجع 8.09 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.65 جنيه، بزيادة 2.14 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.94 جنيه، بزيادة 53 قرش.

كيلو الفول السائب: 42.97 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 135.31 جنيه، بزيادة 9.54 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 249.3 جنيه، بزيادة 92 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.58 جنيه، بإنخفاض 8 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 99.46 جنيه، بانخفاض 11.94 جنيه.