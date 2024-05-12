بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2080 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 2674 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيها للجرام .

وبلغ سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2361 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بزيادة 0.60%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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