بعد قفزة مفاجئة.. تراجع طفيف بسعر الذهب في بداية تعاملات السبت

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر جرام الذهب بشكل طفيف بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت مقارنة بنهاية التعاملات أمس الجمعة، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب.

كان سعر الذهب قفز 55 جنيها خلال التعاملات أمس قبل أن يقلل مكاسبه 10 جنيهات بنهاية التعاملات، وفق ما قاله هاني ميلاد رئيس الغرف التجارية، لمصراوي أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2360 دولار للأونصة، (هي تعادل الأوقية من عيار 24)، في التعاملات الصباحية اليوم السبت، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي أسعار الذهب