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أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

11:19 ص السبت 11 مايو 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتب- مصراوي:


استمر استقرار أسعار عددا من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بالمعاملات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.


ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

اسعار كيلو الخضروات

الطماطم: بين 3 و 5.5 جنيه.


البطاطس: بين 4 و12 جنيها.


البصل: بين 5 و8 جنيهات.


الكوسة: بين 6 و10 جنيهات.


الفاصوليا: بين 7 و17 جنيها.


الباذنجان البلدي: بين 5 و 10 جنيهات.


الفلفل الرومي البلدي: بين 5 و 10 جنيهات.


الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و 10 جنيهات.


الملوخية: بين 6 و10 جنيهات.


الخيار الصوب؛ بين 5 و 10 جنيهات.


الخيار البلدي: بين 5 و10 جنيهات.


البسلة: بين 20 و 26 جنيها.


أسعار كيلو الفاكهة

برتقال صيفي: بين 3.5 و 5.5 جنيه.


اليوسفي: بين 4 و9 جنيهات.


الليمون البلدي: بين 16 و22 جنيها.


الجوافة: بين 15 و35 جنيها.

اسعار كيلو الخضروات الفاكهة سوق العبور
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