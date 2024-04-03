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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الأربعاء

12:33 م الأربعاء 03 أبريل 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و70 جنيها، بزيادة جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 و390 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و240 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور

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