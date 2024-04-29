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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع في بداية التعاملات

10:38 ص الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2053 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2640 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 3520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب نحو 24640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع بنسبة 0.21%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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