وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الليتواني التعاون fمجالات التعهيد والبنية التحتية الرقمية

كتب - علاء حجاج

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماريوس سكوديس وزير الاتصالات والنقل في جمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي والبريد والتعهيد والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.



خلال اللقاء تم استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة بيئة داعمة للاستثمارات، والتوسع في قاعدة الكوادر المدربة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرق اللقاء إلى أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية الرقمية في كافة انحاء الجمهورية، كما تم الإشارة إلى التطور الذى يشهده البريد المصري وأبرز الخدمات التى يقدمها عبر فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن المباحثات التي تم تناولها خلال اللقاء تعد بداية للمرحلة الثانية من التعاون بين مصر وليتوانيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار طلعت إلى أن ليتوانيا دولة متقدمة في مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية المعلوماتية وهو الأمر الذي ينتج عنه تزايد الطلب على إقامة مشروعات تفوق قدرة الشركات الليتوانية في توفير موارد بشرية لها وهو ما يمثل فرص للتعاون بين الشركات الليتوانية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى في مجال التعهيد من خلال تشجيع الشركات الليتوانية لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر توظف الشباب المصري في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استكمال المهارات المطلوبة في سوق العمل الليتوانى في هذه التخصصات.

وأوضح أنه تم بحث التعاون بين هيئة البريد المصرية ونظيرتها الليتوانية من خلال تبادل الخبرات في مجال تقديم الخدمات البريدية ونقل البعائث وتحفيز التجارة الالكترونية وتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية.

كما تم بحث التعاون في مجال دعم وتوسيع البنية التحتية الرقمية بمصر من خلال التعاون مع الشركات الليتوانية في إحلال شبكات النحاس بالألياف الضوئية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التبادل الطلابي بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الليتوانية؛ مضيفا أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لاحقا يتضمن عدد من مجالات التعاون.



وقال ماريوس سكوديس وزير الاتصالات والنقل فى جمهورية ليتوانيا إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الواعدة؛ مؤكدا على دعم الحكومة الليتوانية للشركات للتوسع في حجم أعمالها داخل وخارج ليتوانيا وإقامة شراكات مع نظيرتها فى الدول الأخرى.

وأشار إلى اهتمام ليتوانيا بتطوير البنية التحتية الرقمية لها كما أنها تعد الدولة الأعلى فى أوروبا فى تقديم خدمات الجيل الخامس؛ حيث ان 80% من ليتوانيا تم تغطيتها بشبكات الجيل الخامس.



وأشار إلى أن هناك فرص للتعاون فى مجال البنية التحتية الرقمية من خلال الشركات الليتوانية المتخصصة في هذا المجال؛ مشيدا بخبرة مصر الكبيرة في مجال البريد والتى تفتح مجالا لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

كان الدكتور عمرو طلعت قد قام بزيارة ليتوانيا في أغسطس 2022 التقى خلالها مع وزراء ومسؤولين فى الحكومة الليتوانية، وكبرى المؤسسات والشركات الليتوانية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية والابتكار التكنولوجي.