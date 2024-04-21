خريطة الأسعار: استقرار السلع الأساسية وارتفاع الذهب خلال تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السلع الأساسية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن تواصل التراجع اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)



بعد تراجع الحديد أمس.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد (موقع رسمي)



150 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم الأحد



12 جنيها لكيلو البطاطس بسوق العبور اليوم الأحد



سعر الذهب اليوم الأحد يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات



