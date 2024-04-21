بعد تراجع الحديد أمس.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

كانت أسعار الحديد شهدت تراجعا أمس السبت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42642 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42680 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2153 جنيها، بزيادة 3.57 جنيه.