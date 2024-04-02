تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2 أبريل

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3486 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3565 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3119 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2674 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24955 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.