وزيرة التخطيط: برنامج الطروحات مستمر وطرح محطات جبل الزيت والزعفرانة قريبا

القاهرة - مصراوي:

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، وفق ما نقله الشرق بلومبرج.

كانت الحكومة أعلنت اعتزامها طرح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تضمن طرح 6 مشروعات من أجل جمع 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر المقبل وحتى نهاية يونيو 2024، وفقا لتقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية.

وتتضمن هذه المشروعات محطتين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومحطات شركة وطنية، وشركة صافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، و4 محطات لتحلية المياه.

وأشارت الوزيرة خلال حوار مع القناة، إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين وقد "ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر".

وتبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميغاواط، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواط، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواط، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواط.

وكانت الشرق نقلت عن مصادر سابقا، أن شركتي "أكوا باور" السعودية و"الكازار" الإماراتية أبدتا الاهتمام بالاستحواذ على هذه المحطات ضمن 7 شركات محلية وأجنبية مهتمة بالصفقة، تشمل أيضاً "إنفينتي" المصرية.