سعر الذهب يعاود الارتفاع مع منتصف تعاملات الجمعة

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قد تتراجع 40 جنيها للجرام مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2173 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3726 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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