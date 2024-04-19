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تباين أسعار الحديد بالأسواق اليوم الجمعة

12:44 م الجمعة 19 أبريل 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

تراجع سعر طن الحديد الاستثماري، بينما ارتفع سعر طن حديد عز والأسمنت الرمادي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 43815.91 جنيه، بتراجع 106.82جنيه.

سعر طن حديد عز: 45090.24 جنيه، بزيادة 149.21جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2274.57 جنيها، بزيادة 41.76 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز
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