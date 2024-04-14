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ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات؟

12:40 م الأحد 14 أبريل 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بأسعاره في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2127 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2734 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3190 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3646 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2344 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بانخفاض 1.19%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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