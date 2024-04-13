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سعر الذهب يعاود الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم السبت

01:42 م السبت 13 أبريل 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم السبت 20 جنيها بمنتصف التعاملات، وذلك بعد انخفاض سعر الجرام 40 جنيها خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2140 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2751 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3210 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3669 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2344 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بانخفاض 1.19%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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