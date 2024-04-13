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BBC

رابع أيام العيد.. الذهب ينخفض 40 جنيها خلال التعاملات الصباحية

12:20 م السبت 13 أبريل 2024

أسعار الذهب

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كتب- أحمد والي:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، حيث انخفض سعر الجرام 40 جنيها مقارنة بأسعاره مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2127 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2734 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3190 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3646 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2344 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بانخفاض 1.19%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

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