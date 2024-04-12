في ثالث أيام العيد.. سعر الذهب ببداية التعاملات

كتب- منال المصري:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، في ثالث أيام عيد الفطر، عند نفس أسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2127 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2734 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3190 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3646 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2395 دولار للأونصة، (الأوقية تعادل نحو جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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