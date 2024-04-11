خريطة الأسعار: تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والذهب في ثاني أيام العيد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من السلع الغذائية اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، ثاني أيام عيد الفطر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعد الذهب بشكل طفيف مع منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن ثاني أيام عيد الفطر في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في ثاني أيام العيد

أسعار الحديد والأسمنت في ثاني أيام العيد بالأسواق (موقع رسمي)

8 جنيهات لكيلو الطماطم بسوق الجملة اليوم الخميس

تعرف على أسعار اللحوم والسكر والزيت في الأسواق ثاني أيام العيد (موقع رسمي)

ماذا حدث لسعر الذهب في ثاني أيام عيد الفطر بمنتصف التعاملات؟