أسعار الخضروات بأول أيام العيد: الطماطم بـ 8 جنيهات والبصل 27 جنيها

القاهرة - مصراوي:

سجل سعر كيلو الطماطم نحو 8 جنيهات للكيلو في سوق العبور اليوم الأربعاء أول أيام العيد، فيما وصل سعر كيلو البصل إلى 27 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد "مصراوي" أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم.

أسعار الخضروات

كيلو الطماطم: بين 4 و8 جنيهات.

كيلو البطاطس: بين 5 جنيهات و12.5 جنيه.

كيلو البصل: بين 10 جنيهات و 27 جنيها.

كيلو الكوسة: بين 4 و 9 جنيهات.

كيلو الفاصوليا: بين 13 و19 جنيها.

كيلو الباذنجان البلدي: بين 4 و8 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي: بين 16 و20 جنيها.

كيلو الفلفل الحامي البلدي: بين 9 و11 جنيها.

كيلو الملوخية: بين 12 و18 جنيها.

كيلو الخيار الصوب: بين 5 جنيهات و 13 جنيها.

كيلو الخيار البلدي: بين 5 جنيهات و 13 جنيها.

كيلو البسلة: بين 13 و19 جنيها.

أسعار الفاكهة للكيلو

البرتقال أبو سرة: بين 9 جنيهات و13 جنيها.

اليوسفي: بين 3 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و18 جنيها.

الجوافة: بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفراولة: بين 8 جنيهات و20 جنيها.