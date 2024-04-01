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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 1 أبريل

03:27 م الإثنين 01 أبريل 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3484 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3564 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3119 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2673 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24952 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب سعر الأوقية

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