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البورصة تقفز 5.26% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:16 م الإثنين 01 أبريل 2024

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.26%عند 28297 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.72%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 87.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 71.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 158.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 2.45%عند 26883 نقطة، مع بداية تعاملات أمس الأحد.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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