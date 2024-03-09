تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

كتب- أحمد والي:

يعرض مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و9 جنيه.

البصل بين 10 و22 جنيها.

الكوسة بين 4.5 و 6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 20 و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و 7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات 12 جنيها.

الملوخية بين 7 و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 12 و16 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الفراولة 8 و10 جنيهات.

الرمان بين 11 جنيه و23 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.