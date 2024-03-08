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BBC

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

12:45 م الجمعة 08 مارس 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة في مصر، أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 113.67 جنيه، بزيادة 4.74 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 102.25 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.51 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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