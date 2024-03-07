تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ينشر مصراوي أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 112.86 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 101.36 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.36 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.