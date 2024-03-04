الفنار للتدريب تتعاون مع GB Corp لتعزيز دور التعليم والتدريب المالي المهني

كتب - علاء حجاج

أعلنت الفنار للتدريب عن تعاون استراتيجي مع شركة GB Corp بهدف تعزيز دور التعليم والتدريب المالي المهني، بحسب مائدة مستديرة عقدتها الشركة اليوم الاثنين مع عدد من الصحفيين.



وبحسب مينا نصيف رئيس قطاع الاستراتيجيات بالشركة، تهدف مذكرة التفاهم مع GB Corp تحسین جودۃ التدریب المالي وإثراء قطاع التعلیم المھنی في منطقۃ الشرق الأوسط وإفریقیا.



وأضاف أن الشراكة تهدف إلى تطوير وتدريب الخبرات المالية والإدارية في GB Corp وشركاتها التابعة، من خلال دمج خبرات الفنار للتدريب في مجال البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير الموظفين والمديرين الماليين إضافة إلى خبرة GB Corp في القطاع الصناعي.

أوضح أن الفنار ستقدم برنامجًا متخصصًا يشمل مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات الإدارة المالية والتمويل، بالإضافة إلى برامج تدريبية مالية مخصصة لغير الماليين معدة خصيصا من قبل أفضل الخبراء المحليين والدوليين.



وقال وليد عرفات، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفنار للتدريب، إن التعليم والتدريب المالى لغير الماليين أصبح ضروري في مواجهة التحولات السريعة في قطاع الأعمال ذو الصلة بالقطاع المالي.