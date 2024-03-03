تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 3 مارس

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3016 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3130 جنيها.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2739 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2348 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 21912 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.