بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 35 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1860 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2391 جنيها للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 2790 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2083 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بارتفاع 1.89% بنهاية الأسبوع، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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