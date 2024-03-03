مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.32%إلى مستوى 29058 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 181 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 101 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 80 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.3% إلى مستوى 28964 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.