رئيس الشعبة: ضعف الإقبال على شراء الدواجن قبل رمضان بسبب زيادة الأسعار

كتبت- شيرين صلاح:

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن السوق يشهد حالة من ضعف الإقبال على شراء الدواجن قبل شهر رمضان، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الأحد بالمزرعة يسجل نحو 95 جنيها عند نفس مستويات الأسبوع الماضي، لتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 105 جنيهات للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن هذا العام ارتفاعا في الأسواق وذلك بالتزامن مع صعود أسعار العلف.

واليوم الأحد، هبط متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" بنحو 5 آلاف جنيه مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، حسبما ذكر سامح السيد.

وسجل سعر تنفيذ بيع وشراء الدولار في السوق السوداء خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد نحو 39 جنيها انخفاضا من مستوى 45 جنيها أمس السبت، وهو ما يرجع إلى زيادة إقبال المتعاملين على بيع الدولار بحوزتهم تخوفا من قرب اتخاذ البنك المركزي قرارا بتحرير سعر الصرف، وفقا لقول متعاملين لمصراوي.

ووفقا لقول سامح، فإن سعر متوسط سعر طن العلف انخفض إلى 27 ألف جنيه الأسبوع الجاري مقابل 32 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

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